Сборная Хорватии обыграла Гану в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии одержала победу над Ганой, решающий гол забил Влашич

На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) завершился матч третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Хорватии и Ганы. Победу одержали хорваты благодаря голу Николы Влашича на 83-й минуте.

Счет в матче открыла команда Хорватии — на 31-й минуте в ворота соперника забил Петар Сучич. Несмотря на несколько замен, футболисты Ганы не сумели ответить в первом тайме, и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме ганцы сделали еще ряд замен и все же забили в ворота хорватов. Голом отличился Дерик Люккассен. Но в итоге счет на табло — 2:1 в пользу Хорватии, благодаря решающему мячу от Влашича.

Сборная Хорватии завершила групповой этап на второй строчке, набрав шесть очков. Гана расположилась на третьем месте, записав в свой актив четыре очка.

Ранее в матче третьего тура ЧМ-2026 уверенную победу над Панамой одержала Англия.