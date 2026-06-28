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04:05, 28 июня 2026Мир

В США раскрыли информаторов Трампа

NYT: Некоторые мексиканские чиновники оказались информаторами администрации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Некоторые мексиканские чиновники, включая членов правящей партии Morena, негласно сотрудничают с американскими властями и предоставляют информацию о своих коллегах. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что контакты активизировались на фоне расследований администрации американского лидера Дональда Трампа в отношении мексиканских чиновников, которых подозревают в связях с наркокартелями. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила против этих расследований, назвав их формой иностранного вмешательства.

Ранее сообщалось, что Трамп за два своих президентских срока прибегал к угрозам или ударам в отношении примерно каждой тринадцатой страны мира. Значительная часть подобных эпизодов пришлась на первые 16 месяцев его второго срока. За этот период, согласно утверждениям, удары были нанесены по Ирану, Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэле и Йемену.

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