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04:53, 28 июня 2026Мир

КСИР пообещал «настоящий ад» американским базам

Press TV: КСИР заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет ад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ближайшие дни американские базы на Ближнем Востоке ждет «ад». Об этом сообщил телеканал Press TV, передает РИА Новости.

«Расплата американских баз в регионе — это отдельный вопрос. Они в ближайшие дни столкнутся с адом», — говорится в заявлении. Также отмечается, что Иран провел ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры ВС США в Кувейте и Бахрейне после военной операции Вашингтона. Утверждается, что цели были поражены.

Кроме того, в КСИР подчеркнули, что нарушение перемирия противоречит Меморандуму о взаимопонимании и приведет к полной остановке всех дипломатических процессов. В Исламской Республике предупредили, что впредь ответ Тегерана на потенциальную агрессию Вашингтона будет более решительным.

Ранее ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Американская авиация атаковала объекты военной разведки, системы связи, позиции противовоздушной обороны, склады беспилотников и средствам постановки морских мин. Как утверждает CENTCOM, удары были нанесены по распоряжению американского лидера Дональда Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

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