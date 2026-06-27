Раскрыта зарплата работающего на должности «болвана» миллиардера

WSJ: Зарплата миллиардера Джека Дорси на должности «болвана» составила $2,75

Доходы топ-менеджеров в США достигли рекордных уровней в 2025 году. Об этом свидетельствует рейтинг газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Самый скромный пакет вознаграждения принадлежит главе финансовой и технологической компании Block Джеку Дорси и составляет всего 2,75 доллара. Его должность в компании называется Block Head («болван»). По данным WSJ, это самый маленький официальный оклад среди руководителей компаний из рейтинга S&P 500. При этом общее состояние Дорси оценивается в 8,19 миллиардов долларов.

В то же время лидером по уровню выплат стал генеральный директор Tesla Илон Маск. Уточняется, что его компенсационный пакет оценивается примерно в один триллион долларов при выполнении определенных условий роста компании.