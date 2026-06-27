Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:24, 28 июня 2026Экономика

Раскрыта зарплата работающего на должности «болвана» миллиардера

WSJ: Зарплата миллиардера Джека Дорси на должности «болвана» составила $2,75
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Senate Judiciary Committee / Reuters

Доходы топ-менеджеров в США достигли рекордных уровней в 2025 году. Об этом свидетельствует рейтинг газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Самый скромный пакет вознаграждения принадлежит главе финансовой и технологической компании Block Джеку Дорси и составляет всего 2,75 доллара. Его должность в компании называется Block Head («болван»). По данным WSJ, это самый маленький официальный оклад среди руководителей компаний из рейтинга S&P 500. При этом общее состояние Дорси оценивается в 8,19 миллиардов долларов.

В то же время лидером по уровню выплат стал генеральный директор Tesla Илон Маск. Уточняется, что его компенсационный пакет оценивается примерно в один триллион долларов при выполнении определенных условий роста компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива в ответ на нарушения перемирия. Какие цели атаковал Вашингтон?

    Раскрыта зарплата работающего на должности «болвана» миллиардера

    Школьница из Франции оценила праздник «Алые паруса»

    В США раскрыли информаторов Трампа

    Стало известно о пострадавшем из-за атаки ВСУ на российский регион

    Сикорский серьезно опозорился из-за УПА

    Чиновники из Мексики решили стать информаторами администрации Трампа

    Британия осталась без единой атомной подлодки и лишилась возможности следить за Россией

    Названы потери Армении от остановки экспорта рыбы в Россию

    На подлете к Москве сбили более 20 БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok