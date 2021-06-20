Тихановская ответила назвавшему ее «святой невинностью» Протасевичу

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская ответила на слова бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который в интервью назвал ее «святой невинностью». Она прокомментировала заявление в интервью Tut.by.

По ее словам, Протасевич давал интервью «под давлением».

«Я никак не оцениваю содержание его интервью. Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял. Но режим настолько давно утратил связь с реальностью, с белорусами, что им не удалось», — ответила Тихановская.

По мнению лидера оппозиции, Протасевич говорит, что у него все хорошо и на него никто не давит, однако это не так. «Мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит», — высказалась она.

Ранее Протасевич назвал Тихановскую «святой невинностью» после брифинга, организованного МИД Белоруссии. Он отметил, что не может сказать о Тихановской ничего плохого. «Я бы описал ее словосочетанием "святая невинность" в отличие от всего того круга людей, — это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают», — пояснил Протасевич.

18 июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими материалы Tut.by. Перед этим в мае Tut.by был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. 15 его сотрудников были задержаны по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан. С 19 января Tut.by лишен статуса СМИ в республике.