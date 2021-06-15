Протасевич описал Тихановскую словами «святая невинность»

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «святой невинностью». Он заявил об этом после брифинга, организованного МИД Белоруссии, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не может сказать о Тихановской ничего плохого. «Я бы описал ее словосочетанием "святая невинность" в отличие от всего того круга людей, — это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают», — пояснил Протасевич.

По его словам, вокруг Тихановской находятся опытные политики, которые «задают во многом вектор» и «диктуют заявления». Он привел в пример случай, когда во время визита Тихановской в Афины ее советник Франак Вячорка «подошел к ней с текстом на экране телефона, показал и сказал зачитать перед камерой». Затем Тихановская спросила: «Зачем это делать?» После Вячорка ответил: «Зачитай, все».

Ранее сообщалось, что Протасевич воспринял как шутку слова о том, что его в СИЗО избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранителями. После инцидента Тихановская попросила ЕС ввести новые санкции против Белоруссии. По ее словам, оппозиционные структуры сами настояли на новых ограничениях. Она отметила, что конечной целью борьбы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко должны стать «справедливые выборы и демократические реформы».