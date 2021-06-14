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Протасевич опроверг сообщения о его избиении в СИЗО

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич воспринял как шутку слова о том, что его в СИЗО избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это просто смешно», — ответил на вопрос журналиста Протасевич во время пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Он также заявил, что прекрасно себя чувствует, его никто не бил, и он готов пройти независимую медицинскую экспертизу.

24 мая было опубликовано первое видео c Протасевичем из СИЗО, на котором он соглашается сотрудничать с белорусскими силовиками. По сообщению Telegram-канал «Белсат», обработанные кадры поступили от белорусского врача, который пожелал остаться неизвестным. «Я обнаружил на видео на шее также кровоподтек в виде продольной линии, который также замазали тональным кремом, что может означать удушение (для запугивания, видимо). Я обработал несколько снимков, на которых можно заметить это пятно», — написал доктор.

В свою очередь отец главреда Дмитрий Протасевич прокомментировал запись с сыном так: «Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет».

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.

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