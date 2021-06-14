Протасевич привьется «Спутником V»

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся в СИЗО, намерен в ближайшее время привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он заявил об этом журналистам после брифинга, его цитирует ТАСС.

«На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», — сказал Протасевич.

Он также рассказал, что страдает от хронической ангины, и болеет 3-4 раза в год. «Никаких серьезных заболеваний у меня нет», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Протасевич воспринял как шутку слова о том, что его в СИЗО избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.