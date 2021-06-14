Протасевич поучаствовал в пресс-конференции МИД Белоруссии по Ryanair

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич поучаствовал в пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает РБК.

Помимо Протасевича в пресс-конференции ведомства приняли участие представители Минобороны, Минтранса, погранслужбы и Следственного комитета страны. Командующий военно-воздушными силами Белоруссии Игорь Голуб заявил в ходе брифинга, что «никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было».

Ранее сообщалось, что Протасевич воспринял как шутку слова о том, что его в СИЗО избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Это просто смешно», — ответил он на вопрос журналиста во время пресс-конференции МИД Белоруссии. Он также заявил, что прекрасно себя чувствует, его никто не бил и он готов пройти независимую медицинскую экспертизу.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.