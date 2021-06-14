Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи Сапеги

Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что жалобу рассмотрели на закрытом судебном заседании, а решение судья озвучила публично.

13 июня стало известно, что Сапега обжаловала в суде свое задержание. «В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд», — рассказал адвокат Сапеги Александр Филанович.

Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал и привел к запрету для европейских и белорусских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве друг друга.