Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за уголовного дела в отношении ее гражданки Софьи Сапеги. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко подчеркнул, что следствие по делу Сапеги и ее молодого человека, экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича будет вестись в Белоруссии.

«Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика», — сказал белорусский лидер.

Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет компании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Позже появилось видео, на котором россиянка признается, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

31 мая адвокат Сапеги заявил, что ей до сих пор не предъявлено обвинение, хотя по закону это должно быть сделано в течение 72 часов после задержания.