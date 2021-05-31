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Адвокат рассказал о панических атаках у задержанной россиянки Софьи Сапеги

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Кадр: Telegram-канал Желтые сливы / Reuters

Адвокат Александр Филанович рассказал, что у задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги начались панические атаки в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си».

По данным защитника, со временем девушка научилась справляться с этими приступами и других жалоб на содержание под стражей не высказывает. «Понимает, где находится», — подчеркнул Филанович.

Панической атакой называют внезапные приступы беспричинного и бесконтрольного страха и сильной тревоги, которые сопровождаются нарушением сердечного ритма, ощущением удушения, болью в конечностях и другими физическими симптомами.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Он допустил, что суд над задержанной может состояться в Минске, после чего президент Александр Лукашенко может принять решение как о помиловании девушки, так и о ее передаче в Россию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.

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