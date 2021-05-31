В Минске суд отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги

Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание гражданки России Софьи Сапеги и оставил в силе решение о помещении ее в СИЗО КГБ. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Претензии адвоката рассматривались в закрытом режиме, однако решение было оглашено судом в открытом формате. Оно уже вступило в силу и не сможет быть пересмотрено. «Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — заявил судья.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Он допустил, что суд над задержанной может состояться в Минске, после чего президент Александр Лукашенко может принять решение как о помиловании девушки, так и о ее передаче в Россию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.