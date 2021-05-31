Названы сроки предъявления обвинения Софье Сапеге в Белоруссии

Адвокат Александр Филанович назвал понедельник, 31 мая, вероятным сроком предъявления обвинения задержанной в Минске гражданке России Софье Сапеге. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, это произойдет в послеобеденное время. До этого, в полдень, суд рассмотрит жалобу защиты на задержание девушки. Других подробностей по делу россиянки адвокат не привел.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Он допустил, что суд над задержанной может состояться в Минске, после чего президент Александр Лукашенко может принять решение как о помиловании девушки, так и о ее передаче в Россию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.