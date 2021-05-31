Адвокат рассказал о ходе следствия по делу россиянки Софьи Сапеги

Адвокат Александр Филанович заявил, что задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге все еще не было предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее защитник прогнозировал, что власти предъявят обвинение Сапеге 31 мая, в послеобеденное время. Однако, по его словам, правоохранители решили продлить следственные действия по уголовному делу до 1 июня.

Данные о ходе расследования остаются засекреченными. Девушка по-прежнему находится в СИЗО КГБ, несмотря на требования белорусского законодательства, согласно которому подозреваемому обязаны предъявить обвинение в течение 72 часов после задержания или отпустить на свободу.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Он допустил, что суд над задержанной может состояться в Минске, после чего президент Александр Лукашенко может принять решение как о помиловании девушки, так и о ее передаче в Россию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.