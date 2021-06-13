Софья Сапега обжаловала задержание в Минске

Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске 23 мая вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, обжаловала в суде свое задержание, сообщает «Интерфакс».

«В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое», — рассказал агентству адвокат Сапеги Александр Филанович.

Сапега была задержана вместе с Протасевичем в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал и привел к запрету для европейских и белорусских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве друг друга.

Ранее в интернете появились видеозаписи с признательными показаниями Протасевича и Сапеги. В частности, девушка заявила, что была редактором оппозиционного Telegram-канала «Черная книга Беларуси».