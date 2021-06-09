София Сапега прислала первые письма из белорусского СИЗО

Россиянка София Сапега, находящаяся в заключении в СИЗО КГБ Белоруссии, прислала первые письма из заключения своим родителям. Их публикует издание «Подъем».

Послание датировано 3 июня, когда девушка должна была защищать магистерскую диссертацию. В нем она говорит, что уже отправила родным два письма, на которые на тот момент еще не получила ответа, но уже начала писать новое. По словам россиянки, она «утром позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем». В заключении Сапега читает роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». «Я в порядке, я справлюсь», — говорится в письме.

Как рассказала изданию мать Сапеги, остальные письма дочери пришли вместе с первым из-за долгого досмотра. В нем она говорит, что получила первые два письма от родных и «это был первый раз за все это время, когда я заплакала. Я не плачу здесь». Также девушка говорит, что не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая, «поэтому состояние кожи определяю руками». «Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров. Нужно маленькое, карманное и в пластмассовой рамке», — объяснила она.

Также Сапега сообщила, что живет «пока вне точного времени», поэтому ориентируется времени она по звуку колоколов за окнами, которые «пробивают определенное и равное точному времени количество раз». Девушка просит мать писать ей письма от руки, поскольку «так как-то роднее».

София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе со своим молодым человеком, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, и совершившего экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Он допустил, что суд над задержанной может состояться в Минске, после чего президент Александр Лукашенко может принять решение как о помиловании девушки, так и о ее передаче в Россию.