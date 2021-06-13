Родители Протасевича попросили помощи у Меркель

Родители бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича попросили помощи для их сына у канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет издание BILD.

Наталья и Дмитрий Протасевич сообщили, что арестованному не передают письма, адвокат не может с ним свободно разговаривать по телефону. Они увидели на кадрах опубликованных интервью следы пыток и насилия над молодым человеком.

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«Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час стоит невиновным их жизней», — обратились к Меркель родители Романа Протасевича.

Наталья Протасевич добавила, что ее сын просил свою девушку Софию Сапегу «держаться от него подальше» во время задержания в самолете Ryanair 23 мая, в надежде, что с ней ничего не произойдет. Дмитрий Протасевич также рассказал, что им пришлось покинуть Белоруссию 17 августа 2020 года, они с супругой уехали в Польшу, опасаясь ареста из-за деятельности экс-главреда Telegram-канала NEXTA и с тех пор проживают там.

Ранее отец Романа Протасевича в интервью изданию НВ назвал издевательством показания сына, которые он дал в эфире белорусского телеканала ОНТ. По его словам, оппозиционер повторил в эфире лишь пропагандистские штампы, которые транслируют белорусские власти, и все это было сделано с целью удовлетворить президента Александра Лукашенко и укрепить его позицию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.