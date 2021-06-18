МВД Белоруссии попросило признать издание Tut.by экстремистским

МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими материалы Tut.by. Об этом сообщает само издание.
Ведомство направило специальное заявление в суд Центрального района Минска, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Министерство информации.
В документе сказано, что на портале и в его аккаунтах в соцсетях были обнаружены «затрагивающие интересы Республики Беларусь» материалы с признаками экстремизма.
Согласно заключению Республиканской экспертной комиссии, Tut.by занимался «информационным обеспечением протестов» и предоставлял возможность «выступать с деструктивными призывами». Все это нанесло ущерб национальным интересам и безопасности Белоруссии.
Комиссия решила, что материалы Tut.by высмеивали, оскорбляли и давали негативную оценку деятельности президента Александра Лукашенко и представителей власти. Авторы «реализовывали стратегию и тактику дискредитации» Лукашенко и других государственных деятелей, а также противопоставляли протестующих другим группам населения: силовикам, сотрудникам ОМОН и ЦИК, сторонникам власти.
МВД просит признать экстремистской информационную продукцию Tut.by и ограничить доступ к ней. Редакция назвала это попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты. Миллионам читателей, которые делились материалами Tut.by в соцсетях, грозит уголовное преследование, отмечают в издании.
Суд по заявлению МВД назначен на 24 июня.
18 мая Tut.by был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. 15 его сотрудников были задержаны по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан.