МВД Белоруссии попросило признать издание Tut.by экстремистским

МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими материалы Tut.by. Об этом сообщает само издание.

Ведомство направило специальное заявление в суд Центрального района Минска, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Министерство информации.

В документе сказано, что на портале и в его аккаунтах в соцсетях были обнаружены «затрагивающие интересы Республики Беларусь» материалы с признаками экстремизма.

Согласно заключению Республиканской экспертной комиссии, Tut.by занимался «информационным обеспечением протестов» и предоставлял возможность «выступать с деструктивными призывами». Все это нанесло ущерб национальным интересам и безопасности Белоруссии.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Комиссия решила, что материалы Tut.by высмеивали, оскорбляли и давали негативную оценку деятельности президента Александра Лукашенко и представителей власти. Авторы «реализовывали стратегию и тактику дискредитации» Лукашенко и других государственных деятелей, а также противопоставляли протестующих другим группам населения: силовикам, сотрудникам ОМОН и ЦИК, сторонникам власти.

МВД просит признать экстремистской информационную продукцию Tut.by и ограничить доступ к ней. Редакция назвала это попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты. Миллионам читателей, которые делились материалами Tut.by в соцсетях, грозит уголовное преследование, отмечают в издании.

Суд по заявлению МВД назначен на 24 июня.

18 мая Tut.by был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. 15 его сотрудников были задержаны по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан.