Главному редактору Tut.by предъявили обвинения

Главному редактору белорусского новостного портала Tut.by Марине Золотовой и журналисту Елене Толкачевой предъявили обвинения в соучастии в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает СМИ в своем Telegram-канале.

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? «Он невероятно умелый манипулятор». Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?

Согласно части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Белоруссии, им грозит до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы.

Минский городской суд рассматривал дело в закрытом режиме. Он оставил в силе выбранную меру пресечения в виде заключения журналистов под стражей.

18 мая в офисе Tut.by сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии провели обыск. Следственные мероприятия прошли дома у главного редактора и журналистов СМИ, а также в региональных офисах издания. Было возбуждено уголовное дело. Сайт и счет Tut.by были заблокированы.

Всего по делу СМИ задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые не связаны с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы. Правозащитным центром «Весна» они были признаны политзаключенными.