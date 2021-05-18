Белорусская прокуратура прокомментировала блокировку Tut.by

Генеральная прокуратура Белоруссии прокомментировала блокировку портала Tut.by. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Официальный представитель генпрокуратуры Дмитрий Брылев заявил, что в ходе мониторинга были выявлены многочисленные случаи размещения запрещенной информации.

«На интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL», — добавил Брылев.

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Между тем в Telegram-канале «TUT.BY новости» сообщается, что в центральном офисе издания продолжается обыск. Сотрудники, которые пришли утром на работу, не выходят на связь. Обыск также прошел дома у главного редактора Марины Золотовой.

На данный момент задержаны 13 сотрудников Tut.by, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад и замглавного редактора Максим Гайко. Местонахождение трех журналистов, которые утром отправились освещать происходящее возле редакции, неизвестно.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело против руководства Tut.by по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. С 19 января Tut.by лишен статуса СМИ в республике.