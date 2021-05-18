Против руководства белорусского издания Tut.by возбудили уголовное дело

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против руководства издания Tut.by за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «TUT.BY новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля республики.

По данным ведомства, компания ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которой принадлежит портал, в 2019 году получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), а позже отчиталась о выручке, «не обусловленной деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

«В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В ноябре прошлого года КГБ Белоруссии арестовал одну из журналисток портала Екатерину Борисевич. Она опубликовала заметку о том, что в крови убитого во дворе своего дома белорусского протестующего Романа Бондаренко не было следов алкоголя, как утверждали власти. Ее приговорили к тюремному сроку.

В январе портал по иску Министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось. 18 мая в редакцию и региональные корпункты Tut.by пришли силовики. Часть его журналистов и редакторов перестали выходить на связь. Домен портала оказался заблокирован.