В Белоруссии заблокировали Tut.by

Сайт известного белорусского издания Tut.by заблокирован, передает ТАСС. Об этом сообщил один из его соучредителей.

Tut.by является одним из крупнейших медиа Белоруссии. К 2019 году его посещали более 60 процентов всех интернет-пользователей республики. Однако после президентских выборов 2020 года он привлек и внимание силовиков: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста.

Утром 18 мая в редакцию пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии. Также сотрудники ведомства пришли домой к нескольким журналистам и главному редактору Марине Золотовой.

С 19 января Tut.by лишен статуса СМИ в республике. Экономический суд Минска отклонил жалобу на решение, принятое после того, как 18 сентября 2020 года Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском.

Tut.by получил четыре предупреждения по материалам, связанным с оппозицией и протестами в стране. После обжалования в Верховном суде республики одно из них было признано недействительным. Однако в Белоруссии лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.