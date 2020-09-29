Власти Белоруссии лишат Tut.by статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии с 1 октября приостановит выход сетевого издания Tut.by. Приказ министра Игоря Луцкого поступил в редакцию.

Власти могут приостановить выпуск СМИ, если в суд был подан соответствующий иск. Министерство исковое заявление направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

Согласно приказу министра, с 1 октября Tut.by лишится статуса СМИ. Однако портал будет работать как интернет-ресурс. При этом в качестве СМИ он был зарегистрирован в январе 2019 года, а работал с 2000 года.

Ранее Tut.by получил четыре предупреждения, в том числе за материалы о нарушениях на президентских выборах и протестах после голосования.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что действующий глава государства Александра Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись. На фоне протестов сообщалось об уходе журналистов с госканалов. Граждане митинговали у здания гостелевидения с криками «Правду!».