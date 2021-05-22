В Белоруссии заблокировали российский сайт Sports.ru

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту крупнейшего в России спортивного издания Sports.ru. Об этом сообщает портал Tut.by в своем Telegram-канале.

При попытке входа пользователям выдается сообщение о том, что доступ ограничен Министерством информации Белоруссии на основании закона «О средствах массовой информации».

При этом портал продолжает работать у некоторых мобильных операторов. Сайт также доступен при включенном VPN.

Как пишет tribuna.com, основатель сайта белорус Дмитрий Навоша, поддержавший движение за демократические перемены, в августе 2020-го присоединился к созданию Фонда солидарности BYSOL, который помогал местным жителям, потерявшим работу из-за протестов.

«Действительно такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в министерство информации обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениям законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», — рассказал порталу Sputnik первый заместитель министра Андрей Кунцевич.

18 мая в Белоруссии заблокировали сайт известного издания Tut.by. Он является одним из крупнейших медиа страны. К 2019 году его посещали более 60 процентов всех интернет-пользователей Белоруссии. Однако после президентских выборов 2020 года сайт привлек и внимание силовиков: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста. С 19 января Tut.by лишен статуса СМИ в стране.