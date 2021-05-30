В Белоруссии задержан главред Hrodna.life Алексей Шота

Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота задержан в Гродно. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что задержание произошло около дома журналиста. При этом на сайте издания указано, что к дому главреда подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Также сообщается, что Шота работал ранее на белорусском портале Tut.by, ряд сотрудников которого задержаны. В марте в Гродно суд рассматривал дело в отношении главного редактора Hrodna.life, его признали виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовали.

25 мая сообщалось, что белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными 15 журналистов и сотрудников крупнейшего белорусского издания Tut.by, задержанных в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В январе портал по иску Министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось. 18 мая в редакцию и региональные корпункты Tut.by пришли силовики. Домен портала оказался заблокирован. Часть сотрудников издания, а также вдова его основателя Юлия Чернявская были арестованы.

Обвинение утверждает, что компания ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которой принадлежит портал, в 2019 году получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), а позже отчиталась о выручке, «не обусловленной деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».