Отец Софии Сапеги обвинил Протасевича в аресте дочери

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей в интервью RT рассказал, почему считает белорусского блогера Романа Протасевича виновным в аресте дочери.

«Уверен, что все произошло из-за знакомства моей дочери с Романом Протасевичем. Других объяснений, кроме его влияния, я не вижу», — сказал Андрей Сапега. По его словам, он негативно отнесся к роману его дочери с блогером, заявив, что отношения с такой «неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего не означают».

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Также он рассказал, что узнал об отношениях дочери в январе. Отношения у Сапеги и Протасевича развивались непросто, и в определенный момент они расстались. «Я попытался утешить ее, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений. Это было ей абсолютно ни к чему», — признался мужчина.

Также он рассказал, что, когда дочь попросила денег на поездку в Грецию, спросил, с кем она летит. «Она знала, что я против их отношений, поэтому решила скрыть, что летят вместе. Я был абсолютно уверен, что их отношения сошли на нет и больше они не общаются», — заявил Андрей Сапега.

Ранее проживающий в Приморском крае Андрей Сапега обратился к президенту Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Он заявил, что в преддверии визита Лукашенко в Приморье хочет обратиться «лично, как отец к отцу». По его словам, до встречи с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем София была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.