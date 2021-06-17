Отец Софии Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Проживающий в Приморском крае отец задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги обратился к президенту Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Видеообращение опубликовано на сайте издания PrimaMedia.

Андрей Сапега заявил, что в преддверии визита Лукашенко в Приморье хочет обратиться «лично, как отец к отцу».

«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», — сказал мужчина.

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По его словам, до встречи с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем София была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве. Если же «что-то она и делала», то из любви к Протасевичу, убежден Андрей Сапега.

Он попросил Лукашенко о личной встрече во время визита белорусского лидера в Приморье, а также обратился к губернатору Олегу Кожемяке с просьбой содействовать в организации такой встречи. «Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить», — заключил Андрей Сапега.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.