Российский дипломат встретился с арестованной в Белоруссии Софией Сапегой

Российский консул в среду, 9 июня, встретился с гражданкой России Софией Сапегой, арестованной в Белоруссии. Об этом сообщил посол Евгений Лукьянов, передает «Интерфакс — Запад».

«Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила. С ней работают три белорусских адвоката», — сказал дипломат.

Он добавил, что под арестом в Белоруссии также находится гражданин России Егор Дудников. «Мы как посольство обязаны обеспечить нашим гражданам консульскую помощь, где бы они не находились. В то же время Сапега и Дудников — обладатели общегражданских российских паспортов и никакими исключениями из правового поля в Беларуси не обладают», — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что «уровень контактов по этим вопросам очень высокий».

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Ранее Сапега передала родителям из СИЗО письма. В них она рассказала, что читает роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Дудников переехал в Белоруссию около года назад ради девушки. Он также был задержан в конце мая и обвиняется по статье за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Россиянин сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.