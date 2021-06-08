Суд рассмотрел жалобу рассказавшего о пытках в белорусском СИЗО россиянина

В Белоруссии суд рассмотрел жалобу на задержание россиянина Егора Дудникова, ранее рассказавшего о пытках в СИЗО. Об этом 8 июня сообщает ТАСС.

Районный суд в Минске отказался удовлетворить жалобу. «Планируем обжаловать далее в Минском горсуде, будем также подавать жалобу на меру пресечения и обжаловать обвинение», — сказал адвокат Антон Гашинский.

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20-летнего Дудникова задержали в конце мая. Ему предъявили обвинение по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Дудников переехал в Белоруссию около года назад ради девушки.

В начале июня россиянин сумел передать через адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его, пытали, угрожали закопать живьем, а его девушку взять в заложники. В итоге молодого человека заставили зачитать на камеру текст о том, что он «разочарован» и сотрудничает со следствием.

В Белоруссии также арестована россиянка София Сапега. Она была задержана вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair. Было опубликовано видео, на котором Сапега говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.