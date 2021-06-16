Мать Протасевича объяснила его поведение на пресс-конференции

Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича объяснила поведение своего сына во время пресс-конференции в МИД Белоруссии «маской», которую он надел, чтобы «спасти себя, а также жизнь своей девушки». Об этом пишет издание Deutsche Welle.

По ее словам, во время мероприятия ее сын находился под психологическим давлением со стороны силовиков. Тем не менее в этот раз женщина не увидела на лице сына следов насилия. «Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают», — сказала Наталья Протасевич.

Бывший главред NEXTA принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 14 июня. Вместе с ним на нее были приглашены представители Минобороны, Минтранса, Погранслужбы и Следственного комитета страны. На мероприятии Протасевич в очередной раз раскритиковал белорусскую оппозицию, опроверг сведения об избиениях в СИЗО и подтвердил официальную версию властей о посадке воздушного судна.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.