Санкции против Белоруссии ударили по российскому бизнесу

Санкции Евросоюза против Белоруссии ударили по российскому бизнесу. Котировки акций сети магазинов электроники «М.Видео», принадлежащей Михаилу Гуцериеву, снизились на 4,2 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации бумаги «М.Видео» торговались по 618,6 рубля за штуку. Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 26,3 рубля.

Падение случилось на фоне сообщения ЕС о введении новых санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц. Под ограничения также попал владелец «М.Видео» (входит в финансовую группу «Сафмар») россиянин Михаил Гуцериев.

Гуцериев известен в качестве бизнес-партнера Минска в нефтяной отрасли. Бизнесмен владеет нефтяной компанией «Русснефть».

Поводом для санкций стали продолжающееся, по мнению Брюсселя, нарушение прав человека в Белоруссии, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.