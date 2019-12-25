Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в Кремле олигарх заверил, что в отношении его нет уголовного преследования. «Кто это придумал. Меня не вызывал никто. (...) Чего волноваться, я пришел, как все», — отметил Гуцериев.

Также бизнесмен призвал оставить его в покое, добавив, что в интернете пишут «что хочешь и как хочешь». «Откуда я знаю, созвездие идиотов», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии информации по обвинению в контрабанде.

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18 декабря сообщалось, что в рамках расследования дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в структурах бизнесмена и его сына, предпринимателя Саида Гуцериева, проводятся обыски. По данным силовиков, речь идет о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов на два миллиарда долларов. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга «Фортеинвест», возглавляемого Гуцериевым-младшим.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

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