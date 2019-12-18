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Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.

Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.

Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ «Ленте.ру» не удалось получить.

Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza.

Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу, добавляет Telegram-канал Mash.

Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

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