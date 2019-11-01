Группа «САФМАР» обвинила Reuters в обмане делового сообщества

Информационное агентство Reuters «самым грубейшим образом попирает принципы объективной и честной журналистики, обманывая деловое сообщество лживой и откровенно проплаченной информацией» относительно деловых взаимоотношений бизнесмена Михаила Гуцириева, группы «САМФАР», Бинбанка и Рост банка. Об этом говорится в официальном заявлении группы «САФМАР». Речь идет о статье, опубликованной агентством 31 октября 2019 года, в которой, по мнению группы «САФМАР», используются непубличные документы и неназванные источники.

Группа «САФМАР» обращает внимание на то, что, во-первых, Михаил Гуцериев с 1995 года не являлся контролирующим акционером Бинбанка, как не был и акционером других кредитных организаций, в том числе Рост банка. Контролирующим акционером этих финансовых организаций был Микаил Шишханов, указывается в заявлении. В 2017 году по согласованию с Банком России Михаил Гуцериев в течение нескольких месяцев входил в состав органов управления Бинбанка с целью разработки новой стратегии его развития. При этом контролирующим акционером Бинбанка и владельцем 100 процентов пакета акций Рост-банка даже в этот период оставался Микаил Шишханов.

Во-вторых, группа «САФМАР» и ее основатель никогда не переводили активы в счет погашения долга Бинбанка, Рост банка и других банков. Активы, оказавшиеся сейчас на балансе банка «Траст», принадлежали Микаилу Шишханову (в том числе 49 процентов акций группы компаний «А101», привилегированные акции «РуссНефти» и акций девелопера «Интеко»). У ряда компаний Михаила Гуцериева есть текущие кредитные обязательства перед банком «Траст», которые исполняются в полном объеме, иных долгов перед банком у него и предприятий группы «САФМАР» не существует.

Группа «САФМАР» действительно выкупает у «Траста» часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым, однако речь идет не о погашении мифической задолженности Михаила Гуцериева, а о приобретении эффективно работающих активов, имеющих высокую рыночную стоимость. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в других же случаях доводит его до 100 процентов.

Группа «САФМАР» считает необходимым особо подчеркнуть, что в процессе финансового оздоровления Бинбанка и Рост банка Банк России и новое руководство этих финансовых институтов не предъявляли никаких претензий ни Михаилу Гуцериеву, ни группе «САФМАР», так как они не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок, связанных с данными кредитными организациями.

В-третьих, группа «САФМАР» вынуждена в своем нынешнем заявлении в очередной раз «опровергнуть грязную ложь о долге группы, опубликованную изданием Forbes, а теперь растиражированную информагентством Reuters».

Группа «САФМАР» неоднократно предупреждала СМИ, в том числе информационное агентство Reuters о недопустимости опубликования лживой информации о деятельности группы и ее акционера и требовала не увязывать с ними долговые обязательства санированных кредитных организаций. Итогом подобного рода инсинуаций станет исковое заявление группы «САФМАР» к агентству Reuters о защите деловой репутации и требованием обязательного опровержения фальшивых заявлений агентства.

Ранее группа «Сафмар» опровергла публикацию журнала Forbes о том, что совокупный долг семьи Михаила Гуцириева составляет один триллион рублей. Эту публикацию в Forbes в группе компаний «САФМАР» подвергли резкой критике и отметили, что собираются обратиться с иском в суд. В нынешнем заявлении группы компаний «САФМАР» имеется отсылка к той публикации и указывается, что «фальшивку, опубликованную ранее журналом Forbes, подхватило информационное агентство Reuters».

