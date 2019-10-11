Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли

Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.

Публикацию Forbes, в которой появилась информация о рекордном долге, в компании назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Также там отметили, что собираются обратиться с иском в суд.

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа "Сафмар", ни ее основной владелец Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост-банка, любым другим обязательствам их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков», — отмечается в заявлении.

Основу якобы существующего долга в один триллион рублей, по данным Forbes, составляют обязательства перед банком «Траст», выполняющим функцию банка «плохих» активов, в размере 320 миллиардов рублей. Также учитывались долги принадлежащей Гуцериеву нефтяной компании «Русснефть» и задолженность «Сафмара» перед банками.

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