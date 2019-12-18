Появились фото из дома Гуцериева после обысков

Сотрудники ФСБ провели обыски в личном кабинете бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует фотографии.

На снимках видна роскошная обстановка, дорогостоящая мебель с открытыми дверцами и ящиками. Личный кабинет бизнесмена расположен в его доме. Гуцериев присутствовал при проведении следственных действий.

Ранее 18 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники ФСБ прибыли в квартиру бизнесмена Гуцериева, расположенную в столичном районе Хамовники, и офисы нескольких компаний. В частности, в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.

Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева. Сам он также отрицает проведение обысков.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

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