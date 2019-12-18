Обыски у российского олигарха оказались связаны с Украиной

Поставки нефти и нефтепродуктов в обход таможенных платежей, в которых подозревается российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев, могли быть связаны с Украиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как стало известно 18 декабря, в рамках расследования дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в структурах бизнесмена и его сына, предпринимателя Саида Гуцериева, проводятся обыски. По данным силовиков, речь идет о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов на два миллиарда долларов. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга «Фортеинвест», возглавляемого Гуцериевым-младшим.

Материалы по теме Шоковый терапевт Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?

Силовики дали делу о контрабандных поставках ход после того, как появилась информация, что нефть могла попадать на Украину, утверждают источники издания. Собеседники принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, которые предпочли остаться неназванными, подтвердили информацию. По их данным, оказалось, что хотя по документам нефть шла в Турцию, оттуда она переправлялась на Украину.

Представители «Сафмара» опровергли информацию об обысках. Сам Гуцериев-старший сказал телеканалу РЕН, что следственных действий не было, а информация о них является провокацией.

Михаил Гуцериев является основным владельцем группы «Сафмар», в которую входят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», угольный холдинг «Русский уголь», а также компания «Славкалий».

Также среди активов Гуцериева группа «М.Видео-Эльдорадо», несколько строительных компаний и крупных игроков коммерческой недвижимости. Бизнесмен владеет девятью люксовыми отелями в Москве, один из которых — «Националь». Среди медийных активов Гуцериева — семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Bridge TV. Состояние Михаила Гуцериева оценивается в 3,7 миллиарда долларов — он занимает 28 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!