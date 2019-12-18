В Белоруссии отреагировали на новости об обысках у Гуцериева

Строительство белорусского калийного комбината Михаила Гуцериева, у которого, по данным СМИ, 18 декабря прошли обыски в Москве, идет в штатном режиме. Об этом рассказал представитель компании «Славкалий», сообщает белорусская интернет-газета Naviny.by.

«У нас все спокойно, ровно, без инцидентов. Мы работаем в штатном режиме, без какого-либо сбоя в производстве», — отреагировал представитель «Славкалия».

Как пишет Naviny.by, в Минске бизнесмен построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в аэропорту столицы, перестроил базу отдыха Управления делами президента. Вместе с сыном Михаил активно инвестирует в проекты в сфере информационных технологий вместе с белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней.

Издание также напомнило о словах пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Она рассказывала, что Гуцериев заслужил расположение главы государства своей надежностью и является человеком, которому Лукашенко «неукоснительно доверяет».

Семья Гуцериевых часто бывает в Белоруссии и на приемах у Лукашенко последние 20 лет. Бизнесмен даже неоднократно привозил за свой счет российских артистов в Минск.

Ранее 18 декабря сообщалось, что в доме российского олигарха Михаила Гуцериева прошли обыски. Представители принадлежащего бизнесмену «Сафмара» опровергли эту информацию. По данным «Коммерсанта», возможной причиной проверки стали поставки нефти и нефтепродуктов в обход таможенных платежей, связанных с Украиной.

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