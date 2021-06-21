Российский олигарх попал под европейские санкции из-за Белоруссии

Российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за ситуации в Белоруссии, говорится в сообщении на официальном правовом портале ЕС.

В документе указывается, что ограничения вводятся в качестве ответа на нарушения прав человека Минском, а также в связи с проведением в августе прошлого года в Белоруссии президентских выборов, результаты которых не были признаны Брюсселем.

«Более того, семь физических и одно юридическое лицо, подпадающие под действие этого нового раунда ограничительных мер, были включены в список в связи с принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Всего в новом санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также связанная с Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация».

Гуцериев известен как крупный партнер Минска в нефтяной отрасли. «Русснефть» оставалась единственным поставщиком нефти в Белоруссию в начале 2020 года, когда истек срок предыдущего соглашения между властями страны и российскими нефтяниками.