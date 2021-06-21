Евросоюз ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии

Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, сообщается на сайте Совета ЕС. В его список вошли 78 человек и восемь организаций.

«Это решение было принято в свете усугубления нарушений человеческих прав в Белоруссии и жестокого подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в пресс-релизе. Там же сказано, что санкции связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

18 июня сообщалось, что объединение одобрило санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.