Семь европейских стран согласились блокировать белорусские самолеты

Семь стран Европы, включая Сербию, присоединились к декларации Совета Евросоюза, предписывающей блокировать небо для белорусских самолетов. Об этом говорится в публикации на сайте объединения.

Сообщается, что вместе с Сербией к соглашению присоединились и другие страны-кандидаты на вступление в блок: Северная Македония, Черногория и Албания. Кроме того, его поддержали также Норвегия, Лихтенштейн и Исландия, входящие в европейскую экономическую зону. Все страны заявили, что их национальная политика будет проводиться в соответствии с запретом Совета.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это случилось после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

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