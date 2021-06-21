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В Евросоюзе допустили введение нового пакета санкций против Белоруссии

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Фото: Pixabay

Евросоюз допускает введение нового, пятого пакета санкций против Белоруссии, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

«Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», — подчеркнул он и выразил уверенность, что ограничения окажут воздействие на ситуацию в республике, поскольку от них пострадает экономика всей страны.

Боррель добавил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с главами министров иностранных дел стран Евросоюза призвала расширить санкции и предоставила новые санкционные списки, включающие государственные компании.

Ранее Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В его список вошли 78 человек и восемь организаций. Отмечается, что ограничения связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

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