В Евросоюзе допустили введение нового пакета санкций против Белоруссии

Евросоюз допускает введение нового, пятого пакета санкций против Белоруссии, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

«Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», — подчеркнул он и выразил уверенность, что ограничения окажут воздействие на ситуацию в республике, поскольку от них пострадает экономика всей страны.

Боррель добавил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с главами министров иностранных дел стран Евросоюза призвала расширить санкции и предоставила новые санкционные списки, включающие государственные компании.

Ранее Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В его список вошли 78 человек и восемь организаций. Отмечается, что ограничения связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.