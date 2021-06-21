Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии

Великобритания и Канада вслед за Евросоюзом и США ввели санкции против Белоруссии, сообщается в совместном заявлении стран на сайте Госдепартамента США.

В заявлении указывается, что режим белорусского президента Александра Лукашенко виновен в повторяющихся нападках на права и свободы человека, а также в нарушениях международного права.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее высказался о цели новых санкций: по его словам, западные страны хотят лишить белорусские власти источников финансирования.

Ранее 21 июня стало известно о новом пакете санкций США против белорусского государства. В его список вошел, в числе прочих, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков.

ЕС ввел санкции одновременно с США. В его санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также связанная с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация».