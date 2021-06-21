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Германия объяснила цель санкций против Белоруссии

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Florian Gaertner / photothek.de vi / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о цели новых санкций Евросоюза против Белоруссии. Его заявление опубликовано на станице немецкого министерства иностранных дел в Twitter.

Дипломат объяснил, что целью новых ограничений станут важные для белорусской власти сектора экономики. «Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. «Это решение было принято в свете усугубления нарушений прав человека в Белоруссии и жестокого подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в пресс-релизе.

18 июня сообщалось, что объединение одобрило санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Отмечается, что санкции связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

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