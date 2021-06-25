Софью Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, перевели под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской службы Би-би-си».

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Для семьи девушки изменение меры пресечения было неожиданным. «Мы находимся в шоке», — сказал ее отчим Сергей Дудич.

В данный момент Сапега проживает одна в съемной квартире в Минске.

Ранее отец россиянки, живущий в Приморском крае, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Андрей Сапега заявил, что до встречи с Протасевичем Софья была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве.

Сапега и Протасевич были задержаны 23 мая после того, как самолет Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о бомбе на борту. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.