Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги

Россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, могут продлить арест после 23 июля. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

«Она арестована на два месяца с 23 мая по 23 июля. Это срок ее пребывания под арестом. Он может быть продлен. Это процессуально возможно, это все законно. Идут следственные действия, ей предъявлены обвинения», — сказал посол.

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Также Лукьянов сообщил, что просьба отца россиянки о ее помиловании на данный момент обсуждается, этим вопросом занимаются белорусские власти.

Санее проживающий в Приморском крае Андрей Сапега обратился к президенту Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Он заявил, что в преддверии визита Лукашенко в Приморье хочет обратиться «лично, как отец к отцу». По его словам, до встречи с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем София была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.