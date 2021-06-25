Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?

Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, также перевели под домашний арест.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.