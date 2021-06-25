Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».
Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, также перевели под домашний арест.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.