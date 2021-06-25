Адвокат Сапеги оценил сроки возвращения россиянки на родину

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, Антон Гашинский надеется на скорейшее возвращение девушки на родину, видя положительный посыл в том, что ее перевели под домашний арест. Таким мнением защитник поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы связываем изменение меры пресечения со встречей двух президентов в Сочи. Считаем, что это первый шаг на пути разрешения этой ситуации. Надеемся на скорейшее освобождение и снятия с нее всех ограничений. Ну и на то, что она окажется дома», — так адвокат оценил сроки возвращения девушки на родину. Однако он отметил, что пока «нет точного прогноза по времени».

По словам Гашинского, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко напрямую связаны с изменением Сапеге меры пресечения, поскольку именно после нее «следственные действия с участием Софьи стали проводить достаточно интенсивно».

Протасевич также переведен под домашний арест. О его состоянии Гашинскому ничего не известно.

Россиянка была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.