Адвокат Сапеги назвал причину ее перевода под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, перевели под домашний арест из-за встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такую причину изменения меры пресечения назвал адвокат россиянки Антон Гашинский в разговоре с РИА Новости.

«Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов в Сочи. И это очень позитивный и положительный момент, который позволит в ближайшее время разрешить ее судьбу положительно», — сказал Гашинский.

Он добавил, что на его клиентку наложен ряд ограничений, в том числе, она не может пользоваться средствами связи и перемещается только с охраной.

Под домашний арест также переведен Роман Протасевич.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.